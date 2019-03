WhatsApp | Facebook e Instagram nuovamente giù ieri

laragnatelanews

(Di venerdì 15 marzo 2019)Giovedì seraha smesso di funzionare verso le 18.00. Tutti i messaggi e gli allegati sono rimasti “appesi” per diverse ore. Tutti a prendersela con le varie Compagnie telefoniche, che per una volta potevano avere una responsabilità marginale. Diciamo che a singhiozzo e per un po’ alcune hanno funzionato più d’altre, poi lo stop.Si parla di un errore su infrastruttura di rete. La disfunzione ha riguardato anche/Messanger, per cui, per una sera, tutto è tornato a muoversi grazie ai vecchi SMS, che ormai si usano solo in casi estremi. Dalle 18.00 alle 4:00 di mattina del 14 buona parte delle foto, dei messaggi vocali, e delle notizie non sono state caricate, c’era sempre quel piccolo vortice che girava, pur essendoci il massimo del segnale. Il vortice era una clessidra per i PC, era erchietto colorato per altri ...

trash_italiano : Mark Zuckerberg che prova a non farsi riconoscere dopo aver rotto Instagram, WhatsApp e Facebook. #noneladurso - LinoGuanciale : Non si riesce a fare la diretta. Non va Instagram. Idem Facebook e ci sono problemi anche con whatsapp. Giuro che n… - lucasofri : Questa cosa che Whatsapp, Facebook e Instagram non funzionano è inaccettabile, con quello che li paghiamo. #OhWait -