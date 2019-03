Sempre più multe con foto a strascico e guardie ecologiche

'Che Dio ci aiuti' - riepilogo penultima puntata : Eugenia sta Sempre più male : Giovedì 14 marzo è stata trasmessa in prime-time su Raiuno la nona e penultima puntata della fiction "Che Dio ci aiuti" con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. La quinta stagione della Serie Tv, ormai, procede a grandi passi verso la conclusione, e lo ha fatto regalando al suo pubblico un appuntamento davvero coinvolgente, durante il quale Suor Angela è stata accusata di rapimento, Ginevra ha preso coscienza di ciò che vuole veramente dalla ...

Brexit - bocciato un secondo referendum. E il rinvio si fa Sempre più vicino : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato la proposta di Sarah Wollaston di valutare una seconda consultazione popolare sulla Brexit. Si fa sempre più difficile la situazione per la Premier Theresa May: in serata si voterà sulla sua mozione che prevede l'approvazione del piano concordato con l'Unione Europea entro il 20 marzo.Continua a leggere

Ausilio Sempre più lontano dall'Inter : assente contro Spal e Eintracht : Ausilio si è defilato sempre di più dal mondo Inter: il ds era assente in tribuna con la Spal e nel pranzo dirigenziale con l'Eintracht

Famiglie - capacità di spesa Sempre più critica : Nel 2018 le Famiglie italiane faticano a sostenere le spese principali di casa, salute e mobilità e, per una su due, è praticamente impossibile mettere da parte qualcosa. E le previsioni per quest'...

L'Università - una realtà Sempre più consolidata : ... che può vantare ben tre dipartimenti di eccellenza sui sei totali; tutti comunque in grado di fornire allo studente corsi e servizi di alto livello, per permettergli di inserirsi nel mondo del ...

Law & Order Unità Speciale 19 torna tra rapimenti e omicidi Sempre più vicini alla cronaca nera : anticipazioni 14 e 21 marzo : Law & Order Unità Speciale 19 torna in onda questa sera su Top Crime, a partire dalle 21.10 circa, con due nuovi episodi ancora inediti in chiaro. La serie continua ad andare avanti ispirandosi sempre più ai casi di cronaca e alla cruda realtà e anche questa volta i colpevoli e le vittime si discosteranno poco da quelli che tutti i giorni riempiono le pagine dei giornali in tutto il mondo. Tra omicidi e rapimenti, per Law & Order ...

Insigne e quella fascia che scotta Sempre più : è davvero possibile un futuro lontano da Napoli? : Il resto è cronaca, con il giocatore bersagliato dalle critiche, sia nazionali che locali. Lui se la prende, perché il più gettonato dai mugugni, perché napoletano. Ma c'è un dato di fatto: ok il gol ...

Anticipazioni Station 19 – 2×11 : Andy e Sullivan Sempre più vicini : Anticipazioni Station 19 – 2×11: la trama Nonostante la programmazione americana di Station 19 sia ancora ferma alla 2×08, le riprese del secondo spin-off di Grey’s Anatomy proseguono con successo. La ABC ha, infatti, già rilasciato la trama ufficiale di Station 19 – 2×11 che anticipa gli eventi salienti dell’episodio. Dal titolo “Baby Boom” la puntata numero undici della stagione in ...

Sempre più completo Bixby : guida al riconoscimento di brani musicali come Shazam : Oramai chi ferma più Bixby. L'assistente vocale Samsung si sta arricchendo di funzioni Sempre più interessanti e quella appena certificata è senz'altro molto utile e pure attesa, soprattutto da un pubblico abbastanza giovane. Sto parlando della possibilità di chiedere al segretario virtuale di riconoscere un brano musicale in ascolto, esattamente come fa la molto popolare app Shazam, ma in maniera decisamente più semplificata. come racconta ...

Sanremo 2020 - Amadeus Sempre più in lizza : dietro alla sua candidatura c'è Carlo Conti : Secondo indiscrezioni provenienti dagli ambienti della Rai e riportate da Gente, in edicola da venerdì 15 marzo, Amadeus andrebbe verso la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. E, ciliegina sulla torta, dietro le quinte del festival potrebbe esserci Carlo Conti, con cui Amadeus ha collaborato

Ama - è Sempre più caos : possibile buco da 100 milioni e licenziamenti in vista. E la raccolta porta a porta è già un flop : Ama Spa, la società capitolina dei rifiuti, è sempre più nel caos. Un possibile buco in bilancio per oltre 100 milioni di euro, una decina di dirigenti pronti per essere licenziati e la raccolta porta a porta per le utenze non domestiche appena partita e già definita “un flop”. Tutto ciò mentre si scopre che i vertici appena rimossi, vista la crisi sui conti, avevano chiesto un parere sulla possibilità di richiedere un concordato preventivo in ...

Android Q : disponibile la Beta - ma non per tutti. Ecco le novità - UI Sempre più simile ad iOS : Google non attende la conferenza per gli sviluppatori nota come Google I/O e lancia Android Q, la nuova Major release disponibile, a sorpresa, direttamente in versione Beta e non la classica Developer preview. L’interfaccia Android ad ogni versione diventa sempre più simile a quella di iOS, anche le app aggiornate (Continua a leggere)L'articolo Android Q: disponibile la Beta, ma non per tutti. Ecco le novità, UI sempre più simile ad iOS è ...

L'Italia del lavoro è Sempre più spaccata a metà : Il mercato del lavoro ha ripreso quota nel 2018: si contano infatti 192 mila occupati in più, +0,8 in termini percentuali, ma tale aumento riguarda solo i contratti a tempo determinato. È quanto si ...

Via della Seta - Mediterraneo Sempre più strategico per la Cina : Il Porto del Pireo in poco tempo è diventato uno dei più affollati del Mediterraneo. Grazie alla proprietà cinese ha triplicato i volumi di container in appena sei anni. Colossi come Hewlett & Packard, Sony e Hyundai hanno scelto lo scalo ellenico come prima destinazione per raggiungere l'Europa. Il Pireo parla cinese, la China Ocean Shipping Company (Cosco) lo ha acquistato all'inizio del 2016 (il 67%) staccando un assegno di 368,5 milioni ...