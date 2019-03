Roma | programma e deviazioni autobus per il fine settimana

romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2019)– Adomani, dalle 7 alle 17.30, per lavori di manutenzione, sara’ chiusa al traffico via di Ripetta, tra via Borghese e via del Clementino. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 7 alle 19, per la Festa di San Giuseppe, sara’ chiusa al transito via Andrea Doria, tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Deviate le linee di bus.Domenica, dalle 9.30 alle 11, nel quartiere Talenti e’ inuna corsa podistica lungo via di Casal Boccone, via della Bufalotta, via Simongini, via Niccodemi, via Bacchelli, via Fracchia, via Capuana, piazza Talenti, via Ojetti, piazza Primoli, via Ojetti, Parco Talenti e via di Casal Boccone.o fermi a vista per i bus. Lunedi, dalle 7 alle 17.30, per lavori di manutenzione stradale, sara’ chiusa al traffico via di Ripetta, tra via Borghese e via del Clementino. Deviate le linee di bus. ...

cardella42 : RT @GiorgiaMeloni: Per arrivare nella splendida #Maratea ho impiegato da Roma circa 5 ore. C'è o no un grosso problema infrastrutturale in… - assoambiente : #SaveTheDate ?? 18 Aprile 2019 ?? Roma | Sala degli Affreschi HDRÀ Iscriviti al convegno 'Per una strategia nazional… - iostoconGiorgia : RT @GiorgiaMeloni: Per arrivare nella splendida #Maratea ho impiegato da Roma circa 5 ore. C'è o no un grosso problema infrastrutturale in… -