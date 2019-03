Ricky Martin coach ad Amici 18 | è ufficiale | la sorpresa di Maria De Filippi

Serale Amici 18 - De Filippi svela : Ricky Martin direttore artistico : Ricky Martin direttore artistico del Serale di Amici 18. La conferma di Maria De Filippi Mancano pochi giorni all’inizio del Serale di Amici 2019, la diciottesima edizione del talent di Maria De Filippi. Un appuntamento che da anni continua ad occupare i sabato sera primaverili di Canale 5. La prima puntata è fissata per giorno 30 marzo: chi sono i direttori artistici di Amici 18? Negli ultimi appuntamenti con il talent show sono stati ...

Anticipazioni Amici 18 : Ricky Martin coach del serale - Ludovica e Jefeo in maglia verde : Mezzo mistero è stato svelato: durante la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda sabato 16 marzo, Maria De Filippi ha rivelato il nome di uno dei direttori artistici del serale. Dopo una lunga serie di indizi e altrettante ipotesi non andate a buon fine, la conduttrice ha fatto sapere che uno dei coach del talent è Ricky Martin. Le Anticipazioni che ha fornito "Vicolo delle News" sullo speciale di oggi, inoltre, raccontano che i ...

Svelati i posti dei Grammy Awards 2019 : i BTS di fianco a Camila Cabello - vicini Lady Gaga - Katy Perry e Ricky Martin : La prima occhiata sulla platea di star The post Svelati i posti dei Grammy Awards 2019: i BTS di fianco a Camila Cabello, vicini Lady Gaga, Katy Perry e Ricky Martin appeared first on News Mtv Italia.