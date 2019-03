Prete violenta bimba in chiesa | Vuoi fare un gioco?

Violentata dal parroco da bambina - anni dopo lo fa condannare ma il paese si schiera col Prete : Valentina Cavagna, da diversi anni, è una ragazza maggiorenne. Solo dopo aver compiuto 18 anni, però, la donna aveva trovato il coraggio di denunciare gli abusi subiti, ancora bambina,...

Scandalo pedofilia nella chiesa cilena - l’ultima denuncia : “Violentato da un Prete in cattedrale” : Nuovi risvolti nello Scandalo pedofilia che ha travolto la chiesa cilena: un uomo ha accusato un sacerdote di averlo violentato in una stanza della cattedrale metropolitana. La vittima ha raccontato che dopo aver denunciato i fatti è stato abbracciato dal cardinale e arcivescovo di Santiago il quale gli avrebbe chiesto di pregare per il suo molestatore.Continua a leggere

Telefona al Prete che lo ha violentato di piccolo e lo fa confessare. “Era natura - era affetto” : A distanza di oltre 30 anni contatta il prete che meno di un anno fa ha denunciato per molestie sessuali. L'uomo di chiesa confessa tutto, insiste per fargli un bonifico, poi tira in ballo l'arcivescov di Lecce, Michele Seccia, che a sua volta replica: "Adiremo alle vie legali". La Telefonata finisce sul tavola della procura.Continua a leggere

La torbida storia di don Maurizio - Prete pedofilo ricercato per aver violentato 9 chierichetti : Maurizio Víquez Lizano, un sacerdote della Costa Rica, è accusato di aver abusato sessualmente di nove chierichetti e per questo ricercato. Le denunce risalgono al 2003 ma l’attuale arcivescovo di San José non informò le autorità. Il prete pedofilo si è dato alla fuga prima di essere arrestato e su di lui è stato diramato un ordine di cattura internazionale. A settembre, il reato di abusi sessuale su minori andrà in prescrizione.Continua a ...