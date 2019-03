Mutuo senza busta paga 2019 | importo massimo | interessi e Partita Iva

termometropolitico

(Di venerdì 15 marzo 2019)Iva. Come averloIn tempi di particolare instabilità lavorativa, per molti – soprattutto per molti giovani – accedere unè quasi una missione impossibile. Quasi, perché, in realtà, gli istituti di credito stanno cominciando a proporre degli strumenti adatti a chi non dispone di un grosso budget o comunque ha un’occupazione precaria.: generazione non bancabile Tuttavia, secondo i dati raccolti da Mutuionline.it per il secondo trimestre del 2018, più dell’85% dei mutui è stato concesso ai richiedenti con contratto a tempo indeterminato mentre solo il 10% è stato erogato a favore di professionisti e lavoratori autonomi. Insomma, anche se questi ultimi rappresentano una fetta sempre più consistente dei giovani lavoratori continuano ad avere difficoltà ...

danny_ferrarese : Ma quelli che lavorano da anni, non pagano affitto o mutuo, nemmeno le bollette e la spesa come cazzo fanno a lamen… - FabrizioPiccin5 : RT @FabrizioPiccin5: La casa è il luogo dove sentirsi al sicuro ?? Affidati a noi per garantire un futuro ai tuoi figli; con le nostre modal… - FabrizioPiccin5 : La casa è il luogo dove sentirsi al sicuro ?? Affidati a noi per garantire un futuro ai tuoi figli; con le nostre mo… -