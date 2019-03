ilmessaggero

(Di venerdì 15 marzo 2019) Incrocio pericoloso per il Torino di, alla 50° panchina in granata, contro un Bologna a caccia di punti salvezza dell'ex Mihajlovic. L'Europa è a portata di mano ma i granata non possono ...

IlmsgitSport : Mazzarri: «Vedo un buon Belotti, non commento le scelte di altri tecnici» - ilmessaggeroit : Mazzarri: «Vedo un buon Belotti, non commento le scelte di altri tecnici» - Linerazzurra : RT @64Parisi: @Linerazzurra Vorrei porre un quesito,a tutti quelli che invocano -