Lockheed Martin userà i satelliti per connettersi da aree remote e disastrate

(Di venerdì 15 marzo 2019) Sulla Terra ci sono moltein cui non c’è connessione di rete, compresi gli oceani, alcuni poli di ricerca scientifica lontani dai centri abitati. Anche dove la connessione di solito c’è, in caso di disastri ambientali smette di funzionare, mentre sarebbe importantissima per individuare persone disperse e coordinare i soccorsi. Attualmente si rimedia con costosissime connessioni satellitari, inavvicinabili per le persone comuni. Presto potrebbero esserci novità grazie al lavoro diL’azienda statunitense sta lavorando alla cosiddetta LTE-over-satellite, una nuova tecnologia che prevede l’impiego di hotspot a terra e sui, che permettono di comunicare tramite il diffuso standard LTE, supportato nel mondo circa un terzo (35,7%) degli smartphone. In altre parole, l’LTE-over-satellite consentirebbe potenzialmente di tornare a disporre ...

