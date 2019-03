Inter | le coppe portano 47 milioni di ricavi

calcioefinanza

(Di venerdì 15 marzo 2019)Uefa 2019 – Fuori dalla Champions League ai gironi, fuori dall’Europa League agli ottavi dopo il ko a San Siro contro l’Eintracht Francoforte: la stagione europea dell’si è conclusa ieri al Meazza dopo la sconfitta con i tedeschi. Nonostante la precoce eliminazione, il club nerazzurro si è garantito comunque una fetta importante …L'articolo, le47di

AlessioRossi78 : RT @CalcioFinanza: Inter eliminata in Europa League dall'Eintracht Francoforte: le coppe portano 47 milioni di ricavi dall'Uefa https://t.c… - CalcioFinanza : Inter eliminata in Europa League dall'Eintracht Francoforte: le coppe portano 47 milioni di ricavi dall'Uefa… - PaliilaP : Siamo usciti dalle coppe giocando sempre in casa con Lazio, PSV ed Eintracht. In piu, il quarto posto nel giro di d… -