Inps in mano ai commissari | almeno per ora A quasi un mese dalla scadenza del mandato

Inps - Di Maio e Tria firmano il decreto : Tridico commissario - Morrone suo vice : La partita sulle nomine all’Inps si sblocca in un giorno, con la scelta di Adriano Morrone per la carica di sub-commissario. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria hanno firmato il decreto sull’Istituto nazionale della previdenza sociale in cui Pasquale Tridico è indicato come commissario, mentre dopo che mercoledì Mauro Nori aveva rinunciato, per il ruolo di vice è stato scelto il docente di ...