Gemma Galgani rischia di lasciare Uomini e Donne?

Giorgio Manetti torna a corteggiare Gemma Galgani? : Se così fosse, sarebbe un vero e proprio scoop per Uomini e Donne e, visti gli indizi social, Giorgio Manetti potrebbe veramente tornare in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani.La dama del trono over, che sembra aver definitivamente concluso la conoscenza con il cavaliere Rocco Fredella nonostante lui abbia tentato di regalarle quella favola che tanto desidera da anni, potrebbe tornare a sorridere grazie al ritorno dell"uomo che ha tanto ...

Uomini e Donne - Maria De Filippi dubbiosa : Gemma Galgani rischierebbe il posto (RUMORS) : Cosa sta succedendo a Gemma Galgani? Nell'ultimo periodo, infatti, la protagonista assoluta del Trono Over sembra aver perso gran parte dei consensi per il comportamento che sta avendo con Rocco Fredella. Dopo aver rifiutato la proposta del cavaliere di fidanzarsi in una location da sogno, la dama di Uomini e Donne è stata attaccata da molti telespettatori, che la accusano di stare in tv solo per visibilità e non per cercare il vero amore. ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma Galgani fuori dal Trono Over? : Gemma Galgani fatta fuori dal Trono Over di Uomini e Donne? L’indiscrezione Dopo anni di lacrime, amori, felicità, scherzi, litigi con Tina Cipollari, Gemma Galgani sarà fatta fuori da Uomini e Donne? L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signorini, secondo cui anche Maria De Filippi non saprebbe come comportarsi con la dama del Trono Over di Uomini e Donne: “In molti sono pronti a ...

Uomini e Donne - a rischio la presenza di Gemma Galgani? L'indiscrezione : Gemma Galgani dal 2011 ad oggi ha collezionato una serie di presenze innumerevoli nello studio di Uomini e Donne con l'intento di trovare l'anima gemella. Le continue delusioni e il susseguirsi di situazioni imbarazzanti nelle sue storie passate hanno portato a brusche interruzioni seguite da lunghe 'telenovele' di tira e molla continui.Dalla tormentata storia con Giorgio Manetti, a Marco Firpo fino all'ultima riguardante Rocco Fredella ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani molla Rocco e si scatena l'inferno : 'Il coraggio di baciarvi...' : È arrivata al capolinea la frequentazione tra Rocco e Gemma del Trono Over di Uomini e Donne . Il cavaliere ha capito di non poter costruire nulla nel futuro con lei perché la Galgani nutre troppi ...

Spoiler Uomini e donne : dopo il 'no' - Gemma Galgani ammetterà l'ennesima delusione : Avrebbe dovuto essere una romantica sorpresa, perfetta per suggellare i sentimenti di entrambi, ma l'esterna organizzata da Rocco Fredella per Gemma Galgani a Uomini e donne si è dimostrata un vero disastro. In tale occasione, infatti, lei ha rifiutato la proposta del cavaliere e il suo 'no' ha segnato di fatto la fine di questa frequentazione. Nelle ultime puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, la coppia si è attaccata duramente e ...

Uomini e Donne anticipazioni oggi : Gemma Galgani esce con Marcello? : Gemma Galgani ha un nuovo spasimante nel Trono Over di Uomini e Donne? Gemma Galgani sarà ancora al centro della scena oggi a Uomini e Donne. Dopo aver chiuso, in modo burrascoso, la storia con Rocco Fredella, per la 70enne di Torino potrebbe arrivare un nuovo corteggiatore inaspettato. A Uomini e Donne Marcello mostrerà un certo interesse per la Galgani. Già nelle scorse puntate il cavaliere aveva invitato la dama a mangiare un panino con ...

U&D - Gemma Galgani rifiuta Rocco in diretta : 'Mi fai pena' : Gemma Galgani torna nuovamente single dopo una frequentazione con il cavaliere Rocco. La storica dama del trono over di Uomini e Donne - nella puntata dell'11 marzo - non si sente pronta per una nuova storia d'amore, così ha pensato di tagliare ogni legame con la sua ultima conquista sotto lo sguardo attonito di Maria De Filippi. Barbara De Santi in difesa del cavaliere Rocco Secondo buona parte del parterre di Uomini e Donne, Gemma non avrebbe ...

Gemma Galgani tra Rocco e Giorgio/ Uomini e donne video : 'Io chiudo il discorso qui!' : Gemma Galgani tra Rocco e Giorgio, Uomini e donne video, la dama tergiversa e Fredella perde le staffe: 'Io chiudo il discorso qui!'

Gemma Galgani - nuovo corteggiatore : Giorgio Manetti dice la sua : Giorgio Manetti dice la sua sul nuovo corteggiatore di Gemma Galgani Gemma Galgani, oltre a frequentare Rocco Fredella, ha iniziato a conoscere anche il cavaliere Giorgio. Ovviamente il nome di quest’ultimo ha rievocato immediatamente nella mente di tanti telespettatori il più noto Giorgio Manetti, il quale ha avuto una relazione con Gemma alcuni anni fa. Motivo per cui molti fan, appena hanno visto il video pubblicato dalla pagina ...

Gemma Galgani E ROCCO FREDELLA/ Uomini e Donne - il ritorno di Giorgio scatena la... : GEMMA GALGANI e ROCCO FREDELLA alle prese con Giorgio, il pretendente della dama del trono over di Uomini e Donne. ROCCO è geloso e Barbara De Santi...