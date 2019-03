Figliomeni-Visconti | amministrazione Raggi e Atac verifichino cause incendio bus

romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Roma – “Il trasporto pubblico locale, gia’ di per se’ molto caotico, sembra non trovare pace dopo l’ennesimodi un autobus dell’, questa volta fermo nei pressi del capolinea di piazzale Clodio. Le fiamme si sono levate altissime in pochi secondi ed i vigili del fuoco hanno avuto difficolta’ a domare l’che fortunatamente non ha causato feriti”.“Chiediamo che la sempre piu’ dormientee la dirigenzasi attivino immediatamente per far effettuare delle verifiche ed un monitoo completo di tutto il parco bus, a cominciare da quelli piu’ vecchi, accertando eventuali responsabilita’ per condotte omissive oltre che spreco di risorse pubbliche”.“I romani, che gia’ subiscono indicibili disagi quotidiani, non possono pure rischiare di finire ...

