Chi è l’attentatore della moschee in Nuova Zelanda: Brenton Tarrant, immigrato 28enne

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il killerstrage delle duea Christchurch, in, è un cittadinoaustralianoin. Preparava l'attacco da due anni. "Ho viaggiato molto, io non odio i popoli nelle loro terre ma chi invade l'occidente, ho preso la decisione da solo per garantire un futuro alla mia gente nonostante io abbia avuto rapporti con molti gruppi nazionalisti" ha spiegato nel suo delirante manifesto.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...