Biathlon | Staffetta femminile Mondiali 2019 | la startlist | le partecipanti ed i pettorali

Biathlon - Mondiali 2019 : domani la staffetta maschile. L’Italia spariglia le carte - gara durissima fin dall’avvio? : domani alle ore 16.30 ai Mondiali di Biathlon si assegnerà il titolo nella staffetta 4×7.5 km maschile e le scelte dell’Italia lasciano intendere che fin dal primo metro sarà aspra la battaglia: i tecnici azzurri hanno provato a sparigliare le carte, schierando i frazionisti in ordine inatteso, per andare a tutta sugli sci sin dallo start. Al lancio infatti non ci sarà Thomas Bormolini, ma l’Italia vuole fare corsa dura ...

Biathlon - Mondiali 2019 : domani la staffetta femminile. Per l’Italia formazione collaudata - basterà per il podio? : domani ai Mondiali di Biathlon si assegneranno i titoli nelle staffette: alle ore 13.15 toccherà alle donne, con l’Italia che si affiderà ad una formazione collaudata nelle frazioniste e nell’ordine in cui le vedremo in pista. La concorrenza di certo non mancherà, ma le azzurre potranno tranquillamente essere in corsa per il podio. L’Italia come di consueto avrà al lancio Lisa Vittozzi, che avrà il compito di provare a dare il ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le pagelle della staffetta mista a coppie. Grande Boe - ottimi gli azzurri! : Oggi si è svolta la staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon: argento bellissimo e pesantissimo di Dorothea Wierer e Lukas Hofer, che si arrendono soltanto a Johannes Thingnes Boe e Marte Olsbu Roeiseland. Bronzo per i padroni di casa della Svezia con Sebastian Samuelsson ed Hanna Oeberg. Di seguito le pagelle della gara. pagelle staffetta mista A COPPIE Mondiali Biathlon Johannes Thingnes Boe (Norvegia), 10: si aggiudica l’oro ...

Biathlon - staffetta single mixed : Wierer e Hofer esultano - “grande medaglia” : Wierer e Hofer hanno vinto l’argento nella staffetta single mixed ai Mondiali di Oestersund, le parole dei protagonisti Le dichiarazioni degli azzurri dopo l’argento nella staffetta single mixed ai Mondiali di Oestersund. Dorothea Wierer: “Siamo felici di aver conquistato l’argento, non era una gara facile perché in tanti potevano lottare per il podio, ma ce l’abbiamo fatta grazie a una bella prestazione ...

Biathlon - Dorothea Wierer e Lukas Hofer coppia d’argento nella staffetta mista! Oro alla Norvegia di Johannes Boe : La staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon premia con l’oro la Norvegia di Johannes Thingnes Boe e Marte Olsbu Roeiseland, ma la splendida notizia per l’Italia è l’argento di Lukas Hofer e Dorothea Wierer, con gli azzurri in lotta per l’oro fino all’ultimo poligono. Terzo posto per la Svezia padrona di casa con Hanna Oeberg e Sebastian Samuelsson. Germania, Norvegia e Francia provano ad allungare sugli sci ...

Mondiali Biathlon 2019 – Ancora un podio per l’Italia : Wierer e Hofer d’argento nella staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer d’argento ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: gli azzurri chiudono al secondo posto la staffetta single mixed I Mondiali di Biathlon 2019 stanno regalando emozioni uniche ai tifosi italiani: dopo l’argento di Lisa Vittozzi, oggi l’Italia porta a casa un’altra medaglia. Dorothea Wierer e Lukas Hofer hanno infatti chiuso la staffetta single mixed al secondo posto, alle spalle solo ...

LIVE Biathlon - Staffetta mista a coppie Mondiali 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lukas Hofer a caccia della medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta mista a coppie dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 17.10 si scriverà un pezzo di storia, perché per la prima volta si assegnerà l’iride nella Staffetta mista a coppie. Per l’Italia in campo il collaudato binomio formato da Lukas Hofer e Dorothea Wierer, già vincitrice a Soldier Hollow in questo ...

Biathlon - Mondiali 2019 : nella staffetta mista a coppie Norvegia con Olsbu e Boe - ma Wierer e Hofer non possono temere nessuno : Titolo numero otto in palio ai Mondiali di Biathlon ad Oestersund, in Svezia: domani si scriverà un pezzo di storia, perché per la prima volta si assegnerà l’iride nella staffetta mista a coppie. Per l’Italia in campo il collaudato binomio formato da Lukas Hofer e Dorothea Wierer, già vincitrice a Soldier Hollow in questo format in Coppa del Mondo, anche se le coppie avversarie erano diverse. Sicuramente chi sulla carta sarà un osso ...

Biathlon - Mondiali 2019 : Dorothea Wierer e Lukas Hofer - l’Italia si affida alla coppia magica per la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer: questa è la coppia dell’Italia per la singled mixed relay, la staffetta che andrà in scena domani ai Mondiali 2019 di Biathlon. I due altoatesini hanno regalato al nostro Paese il primo e unico trionfo in questo format in occasione della tappa di Coppa del Mondo che si è disputata poche settimane fa a Soldier Hollow e ora cercheranno di conquistare una medaglia sulle nevi di Ostersund (Svezia) dopo essere ...

Biathlon - Staffetta mista a coppie Mondiali 2019 : la startlist - i partecipanti ed i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Carabina in spalla e sci ai piedi, ad Oestersund, in Svezia, per i Mondiali di Biathlon: domani, giovedì 14 marzo, a partire dalle ore 17.10 è in Programma l’assegnazione dell’ottavo titolo iridato, quello della Staffetta mista a coppie. Per l’Italia saranno in gara Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Di seguito il Programma completo della Staffetta mista a coppie dei Mondiali di Oestersund con l’orario e la startlist. ...

Biathlon - Mondiali 2019 : il medagliere. Sempre in testa la Norvegia - Italia sesta con Lisa Vittozzi e la staffetta mista! : La lunga attesa è terminata: il Biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 ...

