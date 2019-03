Aggredì l' ex convivente con un martello | respinto il ricorso

Aggredisce la convivente in strada con una stampella - passanti chiamano il 112 : Un uomo di 39 anni di Sarzana (La Spezia) è stato denunciato per lesioni per aver aggredito la convivente in strada e averla picchiata davanti ai passanti con la propria stampella. La donna è stata soccorsa in ospedale e indirizzata a un centro antiviolenza. Non era la prima volta che subiva volenza.Continua a leggere