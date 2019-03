5 motivi per recuperare Halt and Catch Fire

wired

(Di venerdì 15 marzo 2019) Gli albori di pc e internetDal garage texano alla Silicon ValleyIl fuoco della creazioneInformatica al femminileGli anni Ottanta o oggi?L’11 marzo 2019 ha fatto il suo debutto su Rai4 (ma si può seguire anche in streaming su RaiPlay) una nuova serie, anche se più esattamente dovremmo dire che si tratta di una vecchia serie:and, infatti, aveva fatto il suo debutto nel giugno 2014 sul canale americano Amc (lo stesso di Mad Men, Breaking Bad e The Walking Dead) per terminare dopo quattro stagioni nel 2017. Creata da Christopher Cantwell e Christopher C Rogers, al loro primo ingaggio in un progetto televisivo, la serie non ha mai sfondato in termini di ascolti ma si è guadagnata nel tempo non solo ottime recensioni da parte della critica ma anche un seguito di culto, anche grazie alla sua presa brillante sui temi trattati. Ecco alcuni deiper cui il suo arrivo ...

