Un contest musicale per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico | al via con

(Di giovedì 14 marzo 2019) Riparte la campagna “Voltati. Guarda. Ascolta. Leconal” con la partecipazione di Noemi come testimonial, coach, giudice e performer, per rompere il muro di silenzio che ancora oggi circonda questa malattia. Al via “Play! Storie che cantano” ilonline aperto ad artisti che potranno candidarsi da oggi 14 marzo fino al 30 giugno sul sito www.voltatiguardaascolta.it con canzoni inedite ispiratestorie delle pazienti conal. Dopo aver raccolto le storie delle pazienti e averle fatte conoscere attraverso il web, la radio, i canali social, eventi di piazza e il corto cinematografico “La Notte Prima” presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, quest’anno la campagna punta infatti sulla creatività di giovani artisti che si confronteranno ...

