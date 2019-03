Tifosi Eintracht in corteo a Milano

Europa League - i Tifosi dell'Eintracht in Corso Vercelli a Milano. Il video - Sky TG24 - : Migliaia di supporter arrivati dalla Germania per il match di Europa League. Per ora nessun incidente, massima attenzione anche sul dopo partita

A Milano c’è preoccupazione per i 13.500 Tifosi tedeschi in arrivo per la partita di giovedì tra Inter ed Eintracht Francoforte : L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha segnalato alla Questura di Milano i rischi legati all’arrivo in città di almeno 13.500 tifosi tedeschi per la partita di Europa League tra Inter ed Eintracht Francoforte, in programma giovedì sera allo stadio Giuseppe

La bellissima coreografia dei Tifosi dell’Eintracht [VIDEO] : Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Interista (@valeinterista) in data: Mar 7, 2019 at 9:57 PST La bellissima coreografia dei tifosi tedeschi all’ingresso delle squadre L'articolo La bellissima coreografia dei tifosi dell’Eintracht [VIDEO] sembra essere il primo su CalcioWeb.