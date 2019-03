Reunion degli One Direction per il supporto di Two of Us di Louis Tomlinson | le parole di

optimaitalia

(Di giovedì 14 marzo 2019)Ildi Two of Us difa pensare a unaOneche da troppi anni tiene sulle spine i fan. Eppure no, il progetto del gruppo non sarà rimesso in piedi tanto presto. A disattendere le speranze dei loro molti seguaci è Liam Payne, che ultimamente non ha avuto reazioni troppo garbate sui social in merito all'argomento scottante per il gruppo emerso da X Factor UK, facendo intendere che il progetto della band non è al vaglio delle possibilità del loro futuro artistico imminente. Il rilascio del nuovo singolo di, nel quale si tocca il delicato argomento della morte della madre, è però motivo di dimostrazione di amicizia da parte di coloro che hanno diviso il palco e i milioni con lui, dato che Liam Payne e Niall Horan si sono affrettati a promuovere il rilascio di Two of Us con la sua cover in bella mostra sui loro profili ...

