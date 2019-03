Netflix cancella One Day at a Time | gli showrunner cercano una nuova casa aiutati da

blogo

(Di giovedì 14 marzo 2019)Un nuovo caso-zione sta per scoppiare in, che ha appena annunciato di non aver rinnovato One Day at the, l'acclamato remake della popolare sit-com andata in onda dal 1974 al 1985 sulla Cbs. Una conferma delle voci che circolavano da qualche settimana, con la piattaforma streaming che ha motivato la sua decisione facendo riferimento ai bassi numeri di visualizzazione.We’ve made the very difficult decision not to renew One Day At Afor a fourth season. The choice did not come easily — we spent several weeks trying to find a way to make another season work but in the end simply not enough people watched to justify another season.US (@) 14 marzo 2019One Day at a, gliunada Lin-Manuel Miranda) pubblicato su TVBlog.it 14 marzo 2019 21:41.

