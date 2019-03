Meteo, l’Italia dice addio al freddo: le temperature tornano a salire (Di giovedì 14 marzo 2019) Tra giovedì e venerdì l'Italia farà i conti con le ultime influenze della perturbazione che ha colpito la Penisola da alcuni giorni con piogge e venti freddi. Poi, grazie a una graduale ripresa dell'alta pressione, le condizioni Meteo miglioreranno portando ampie schiarite e un nuovo rialzo termico.



