I risparmi dei disabili non si toccano

Detrazioni fiscali auto e dichiarazione dei redditi - come risparmiare Irpef : Detrazioni fiscali auto e dichiarazione dei redditi, come risparmiare Irpef Risparmio Irpef 2019 e Detrazioni fiscali auto automobile e dichiarazione dei redditi: come si può risparmiare? Quali spese si possono portare in detrazione? Innanzitutto, è bene ricordare che, sin dal 2014, non può più essere portata in detrazione l’ assicurazione. Non è infatti possibile scaricare i premi della polizza Rca. A differenza dell’ assicurazione per ...

De Monte sposa la causa dei risparmiatori traditi : ...ha formalmente assunto l'atto di impegno nei confronti del nostro manifesto si stia concretamente adoperando con atti concreti in questa battaglia che non è e non deve essere una battaglia politica ...

Detrazioni fiscali auto e dichiarazione dei redditi - come risparmiare Irpef : Detrazioni fiscali auto e dichiarazione dei redditi, come risparmiare Irpef Risparmio Irpef 2019 e Detrazioni fiscali auto automobile e dichiarazione dei redditi: come si può risparmiare? Quali spese si possono portare in detrazione? Innanzitutto, è bene ricordare che, sin dal 2014, non può più essere portata in detrazione l’ assicurazione. Non è infatti possibile scaricare i premi della polizza Rca. A differenza dell’ assicurazione per ...

Cassa depositi e prestiti - la cassaforte dei risparmi postali ha comprato un’altra quota di Tim : è all’8 - 7% : La Cassa depositi e prestiti è salita all’8,7% del capitale di Telecom Italia, dal 7,1% a cui era arrivata il primo marzo. È quanto emerge da una comunicazione inviata nella tarda serata di venerdì alla Sec, la Consob americana. A metà febbraio la Cassaforte dei risparmi postali degli italiani che fa capo al ministero dell’Economia era stata autorizzata dal consiglio di amministrazione a salire fino al 10% del capital dell’ex ...

Detrazioni fiscali auto e dichiarazione dei redditi - come risparmiare Irpef : Detrazioni fiscali auto e dichiarazione dei redditi, come risparmiare Irpef Risparmio Irpef 2019 e Detrazioni fiscali auto automobile e dichiarazione dei redditi: come si può risparmiare? Quali spese si possono portare in detrazione? Innanzitutto, è bene ricordare che, sin dal 2014, non può più essere portata in detrazione l’ assicurazione. Non è infatti possibile scaricare i premi della polizza Rca. A differenza dell’ assicurazione per ...

Truffati banche - la commissaria Vestager : “Ue favorevole a fondo ristoro dei risparmiatori ma vigiliamo su aiuti di Stato e attendiamo chiarimenti dall’Italia” : In merito ai risparmiatori Truffati dalle banche “abbiamo dei precedenti per riuscire ad assicurare il loro ristoro per motivi di giustizia sociale. Abbiamo inviato una lettera per conoscere meglio quali siano le idee del governo italiano in tal senso, siamo in attesa di ricevere queste informazioni e siamo favorevoli al fatto che si possa portare avanti la creazione del fondo ristoro risparmiatori”. A rivendicarlo la commissaria ...

Banche - Boschi : “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” : “Risposta a Governo viene da fischi dei risparmiatori a Di Maio e Salvini“. Così Maria Elena Boschi intervistata a margine della presentazione del libro dell’ex vicepresidente del Consiglio, Matteo Renzi, a Firenze (Immagini Italia7) L'articolo Banche, Boschi: “Risposta al Governo viene da fischi dei risparmiatori veneti a Di Maio e Salvini” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Banche - i timori dei risparmiatori truffati : rimborsi non automatici : ... è proprio su questa presunzione giuridica che puntano il dito le associazioni dei risparmiatori, che entro domani dovranno far pervenire al ministero dell'Economia le osservazioni sul primo decreto ...

Detrazioni fiscali auto e dichiarazione dei redditi - come risparmiare Irpef : Detrazioni fiscali auto e dichiarazione dei redditi, come risparmiare Irpef Risparmio Irpef 2019 e Detrazioni fiscali auto automobile e dichiarazione dei redditi: come si può risparmiare? Quali spese si possono portare in detrazione? Innanzitutto, è bene ricordare che, sin dal 2014, non può più essere portata in detrazione l’ assicurazione. Non è infatti possibile scaricare i premi della polizza Rca. A differenza dell’ assicurazione per ...

Vicenza - l’arena dei risparmiatori sfida i vicepremier : “Perdete tempo” : «Siam qua da otto mesi, c’erano a bilancio 150 milioni, adesso c’è un miliardo e mezzo. Vedremo di far veloce», dice il vicepremier Matteo Salvini. «Noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, siamo al 9 febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti», dice invece l’altro vicepremier Luigi Di Maio. ...

Vicenza - l'arena dei risparmiatori sfida i vicepremier : "Perdete tempo" : «Siam qua da otto mesi, c'erano a bilancio 150 milioni, adesso c'è un miliardo e mezzo. Vedremo di far veloce», dice il vicepremier Matteo Salvini. «Noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a ...

Detrazioni fiscali auto e dichiarazione dei redditi - come risparmiare Irpef : Detrazioni fiscali auto e dichiarazione dei redditi, come risparmiare Irpef Risparmio Irpef 2019 e Detrazioni fiscali auto automobile e dichiarazione dei redditi: come si può risparmiare? Quali spese si possono portare in detrazione? Innanzitutto, è bene ricordare che, sin dal 2014, non può più essere portata in detrazione l’ assicurazione. Non è infatti possibile scaricare i premi della polizza Rca. A differenza dell’ assicurazione per ...

Salvini-Di Maio - l'abbraccio al convegno dei risparmiatori. VIDEO - : Il saluto caloroso tra i due vicepremier è avvenuto al Centro sportivo Palladio prima di salire sul palco durante un incontro delle associazioni dei risparmiatori truffati dalle banche

Ex Popolari venete - Di Maio all’assemblea dei risparmiatori azzerati : “Per Bankitalia serve discontinuità - non ha controllato” : “Per Bankitalia serve discontinuità, non possiamo pensare di confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia, se pensiamo a tutto quel che è accaduto in questi anni. Queste persone sono state prese in giro dalla politica che non ha controllato, così come pure dalle istituzioni di controllo e dalle stesse banche”. Luigi Di Maio, a Vicenza insieme all’altro vicepremier Matteo Salvini per partecipare ...