Greta Thunberg | 16enne in sciopero clima Prossimo Nobel Pace? Dibattito sui social!

Rita Pavone : 'Greta Thunberg? Personaggio da film horror'. Poi si scusa : 'Non sapevo avesse l'Asperger' : E' diventato un mondo di lupi". Infine la Pavone fa una precisazione sugli attacchi che sta subendo: "Non mi parlino di canottoni. Io ho un labbro inferiore per cui devo dire grazie, croce e delizia, ...

Rita Pavone si scusa per il post contro Greta Thunberg : “Ho fatto una gaffe enorme - non sono una carogna. Non sapevo che avesse la sindrome di Asperger” : “Ho fatto una gaffe enorme perché non sapevo che avesse la sindrome di Asperger, nessuno l’ha detto mai in televisione. Io mi ricordavo la ragazzina con le treccine di un film e ho detto che mi metteva a disagio. Non direi mai una cosa così e trovo cattivo e orrendo che la gente aspetti un qualsiasi errore che tu fai nella vita per azzannarti come se fossero lupi. Diceva Dio che colui che non ha mai sbagliato scagli la prima pietra. sono ...

Greta Thunberg guida lo sciopero mondiale degli studenti per il clima : «Non è mai troppo tardi per fare tutto il possibile”. Greta Thunberg, 16 anni, svedese, nuovo volto dell’attivismo ambientale, lo crede fermamente e ormai non è più la sola. Domani, venerdì 15 marzo, in oltre 1300 località in tutto il mondo, migliaia e migliaia di studenti non andranno a scuola per partecipare al Fridaysforfuture. Il movimento pacifico è finalizzato a sollecitare i governi a rispettare gli obiettivi fissati dall’accordo sul ...

Rita Pavone contro Greta Thunberg : 'Sembra uscita da un film horror' : In questi giorni l'opinione pubblica è tornata a parlare del cambiamento climatico ed anche di Greta Thunberg, la ragazzina svedese, ormai attivista di fama mondiale, che ogni venerdì sciopera davanti al Riksdag di Stoccolma. Poche ore fa Rita Pavone, già finita al centro della polemica per altre affermazioni contro Vauro, ha criticato la giovane Greta, definendola come "uscita da un film horror"....Continua a leggere

Global Strike for future - da Greta Thunberg allo sciopero del 15 marzo per l'ambiente : ecco come partecipare : Il movimento si sta organizzando in questi giorni in vista dello sciopero Globale il 15 marzo dalle 9 alle 13: una " mobilitazione generale mondiale" che si terrà in moltissime città del mondo, per ...

Greta Thunberg vuole azioni forti e ha ragione. Destiniamo parte del bilancio Ue al clima : di Luca Jahier * A qualche ora dalla mobilizzazione mondiale dei giovani che aderiranno al Global Strike for Future è necessario sostenere il loro appello e puntare in maniera risoluta su un’Europa sostenibile. In un mondo in profonda trasformazione tecnologica, economica, geopolitica e demografica, ci troviamo a dover affrontare cinque grandi crisi: climatica; sociale – caratterizzata da disuguaglianze crescenti e ...

Moda sostenibile in costante crescita : Greta Thunberg e il suo sciopero per il clima hanno un alleato : ... ovvero dalla richiesta di una Moda più verde da parte dei clienti, soprattutto dei più giovani, gli stessi che hanno deciso di scioperare in tutto il mondo per il clima . Il fatto che si tratti di ...

Rita Pavone contro Greta Thunberg - la giovane attivista per il clima candidata al Nobel : “Mi mette a disagio - sembra un personaggio da film horror” : “Quella ‘bimba’ con le treccine che lotta per il cambio climatico, non so perché ma mi mette a disagio. sembra un personaggio da film horror“. Così scrive su Twitter Rita Pavone e la “bimba con le treccine” a cui si riferisce altri non è che Greta Thunberg, la ragazza svedese di 16 anni che è diventata il simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, tanto da essere candidata al Nobel per la Pace. Lo dice ...

L'ambientalismo secondo Greta Thunberg e l'extension della Brexit : Se le piazze e le mode che le attraversano si trasformassero in azione politica concreta e vincente qui avremmo da quarant'anni un governo monocolore guidato dagli Inti Illimani. Quindi si osservi con interesse ma giustamente temperato l'esplosione movimentista e adolescenziale per cambiare il mondo

Global Strike for future - da Greta Thunberg allo sciopero del 15 marzo per l’ambiente : ecco come partecipare : “Abbiamo certamente bisogno della speranza. Ma l’unica cosa di cui abbiamo bisogno più della speranza è l’azione”. È sulla scia di queste parole di Greta Thunberg che hanno preso avvio dalla scorsa estate, in Europa e non solo (qui la mappa Globale), i cosiddetti “Fridaysforfuture”: raduni, sit in, manifestazioni ogni venerdì di fronte alle istituzioni locali (come sedi di regioni o comuni), per protestare contro l’inazione e l’inerzia rispetto ...

Arriva il libro di Greta Thunberg : Sono sempre più numerosi gli studenti in tutto il mondo, Italia compresa, che seguono l'esempio di Greta, diventata il simbolo internazionale della battaglia contro il cambiamento climatico, e che ...

Arriva il libro di Greta Thunberg : Sono sempre più numerosi gli studenti in tutto il mondo, Italia compresa, che seguono l'esempio di Greta, diventata il simbolo internazionale della battaglia contro il cambiamento climatico, e che ...

Clima - Greta Thunberg nominata per il Premio Nobel per la Pace : La giovane attivista ambientale svedese Greta Thunberg, fondatrice di Youth Strike for Climate, è stata nominata per il Premio Nobel per la Pace. Lo scrive il Guardian. "Abbiamo proposto Greta Thunberg perché se non si fa nulla per fermare il cambiamento Climatico, questo causerà guerre, conflitti e rifugiati", ha detto il socialista norvegese Freddy André Ovstegard. "Greta Thunberg ha lanciato un movimento di massa che vediamo come un ...

Clima : a Torino corteo di ambientalisti che si inspirano a Greta Thunberg : Anche Torino aderisce allo “sciopero per il Clima” promosso da #Fridaysforfuture!, il movimento nato in Europa e diffusosi in tutto il mondo che trae ispirazione dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, l’attivista che lo scorso dicembre ha partecipato alla Conferenza sul cambiamento Climatico organizzata dalle Nazioni Unite a Katowice, in Polonia, pronunciando un discorso diretto ai leader mondiali sulla grave emergenza ...