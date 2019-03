Giorno del Pi Greco | infranto il record mondiale di calcolo | 31 trilioni di cifre

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il 14 marzo è ildel Pi, la festa dedicata al numero più famoso del mondo. Non poteva essercimigliore per Emma Haruka Iwao, dipendente giapponese di Google, che ha calcolato il valore del Pifino ad una nuova lunghezza: 31di, ben oltre il precedentedi 22. Emma ha trovato le nuovecon l’aiuto del servizio di cloud computing dell’azienda.Il Piè il numero che si ottiene quando si divide la circonferenza di un cerchio per il suo diametro. Le primesono le famosissime 3,14, ma il numero è infinitamente lungo. Estendere la sequenza conosciuta delledel Piè molto difficile perché il numero non segue un modello stabilito. Il Piè utilizzato in ingegneria, fisica, supered esplorazione spaziale perché il suo valore può essere utilizzato nei calcoli per onde, circonferenze e ...

