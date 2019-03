Giornata Mondiale del Sonno 2019 | dormi bene e invecchia in salute

huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) Come ormai ogni anno, il 15 marzo si celebra in tutto il mondo ladel(World Sleep Day), un evento annuale dedicato alla cultura e consapevolezza dell'importanza del, che si celebra nel venerdì che precede l'equinozio di primavera. Laè promossa contemporaneamente in ogni parte del mondo, dalla World Sleep Society e, in Italia, dall'Associazione Italiana di Medicina del(AIMS).Laè nata nel 2008 per sensibilizzare sui disturbi dele sui relativi costi sociali per la collettività e lo scorso anno ha coinvolto più di 80 Paesi in tutto il mondo e centinaia di iniziative. Quasi inaspettatamente, l'hashtag #worldsleepday è diventato trending topic sia su Twitter che su Facebook. Nei fatti, di anno in anno, ladelha acquistato una diffusione e una ...

