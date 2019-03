Formula 1 | morto Whiting | storico direttore di gara

Lutto in Formula 1 : è morto Charlie Whiting : Lacrime e choc in F1. Charlie Whiting, lo storico direttore di gara, è morto a soli 66 anni per una embolia polmonare fatale. Whitening si trovava a Melbourne, nella sua stanza d"albergo, per l"inizio del mondiale 2019. Proprio alla vigilia della stagione il suo decesso improvviso ha mandato nello sconforto il Circus. Ricopriva il suo ruolo dal 1997. La notizia è trapelata quasi immediatamente ma è stata la FIA a darne la conferma attraverso un ...

