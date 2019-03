Femminicidio | il magistrato | «I giudici dovrebbero rendere le sentenze più comprensibili»

vanityfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) L’accusa aveva chiesto per lui trent’anni di carcere, ma il giudice Silvia Carpanini ha deciso che la condanna equa per Javier Napoleon Pareja Gamboa, che l’anno scorso, a Genova, aveva ucciso la compagna Angela Coello Reyes, per tutti Jenny, fosse di 16 anni. Nella sentenza si legge che l’uomo è stato spinto «da un misto di rabbia e disperazione, profonda delusione e risentimento», «non ha agito sotto la spinta della gelosia ma come reazione al comportamento della donna, del tutto incoerente e contradditorio, che l’ha illuso e disilluso allo stesso tempo». Pochi giorni prima, il giudice Orazio Pescatore, aveva quasi dimezzato la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, strangolata nell’ottobre 2016 nella sua casa di Riccione: anche in questo la condanna era stata ridotta da 30 a 16 anni. Secondo ill’uomo, che aveva una reazione con la vittima da circa ...

