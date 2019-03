Dà fuoco a ex moglie, arrestato

E' statoa Reggio Calabria l'uomo di Ercolano (Napoli) che martedì aveva tentato di uccidere la, dandole, dopo averle cosparso addosso del liquido infiammabile, mentre la donna era in auto. Ciro Russo, 42 anni, è stato bloccato in una pizzeria. L'uomo, agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Ercolano, era evaso e aveva percorso 500 km per raggiungere Reggio Calabria e mettere a segno la barbara aggressione. E' accusato di tentato omicidio. La donna è in gravi condizioni.(Di giovedì 14 marzo 2019)

matteosalvinimi : Questo infame deve marcire in galera finché campa. - repubblica : Reggio Calabria, arrestato l'uomo che ha cercato di dare fuoco alla ex moglie - LegaSalvini : DÀ FUOCO A EX MOGLIE, #SALVINI: “IN GALERA A VITA” -