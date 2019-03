Ray Allen allo Stadium a tifare Juventus | «Che partita!»

corrieredellosport

(Di mercoledì 13 marzo 2019) ROMA - Copiosi sono stati complimenti, elogi e vere e proprie esultanze per l' impresa dellada parte di protagonisti assoluti del mondo del calcio, tra cui gli ex Buffon, Marchisio e Benatia , ma anche dello sport in generale: su tutti, l'ex fuoriclasse del basket Ray, oltre 27 mila punti segnati in NBA ed oro olimpico a ...

BebsRubyo : RT @ant9521: ECCO PERCHÉ NE ABBIAMO PIAZZATI 3. IMPAZZISCO ?? Sir Ray Allen - arcoll86 : RT @parallelecinico: Ieri sera a Torino la tripla non l'ha fatta Ronaldo, ma Ray Allen. #NBAtipo - technicalfoul2 : RT @StorieASpicchi: Pare che ieri tra i tifosi della Juventus ci fosse tale Ray Allen -