Prodi | Questo governo è un disastro

The Prodigy - Dj Ralf : “Keith Flint più che cantare - parlava. A questo va aggiunto un ritmo travolgente”. Coccoluto : “Nel 1997 ho aperto un loro concerto” : “Se ne va un personaggio vulcanico, pieno di energia e di idee. Un artista che con The Prodigy ha fissato un punto nuovo nell’elettronica mondiale”. Dj Ralf non ha dubbi. Keith Flint, morto improvvisamente a 49 anni, è stata l’icona di un cambiamento radicale nel mondo musicale anni novanta. “Chi non è rimasto scioccato ascoltando un brano come Firestarter?”, racconta il disc jokey umbro al FQMagazine – fu una botta nello stomaco, una cosa mai ...