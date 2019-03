Luigi Di Maio e Davide Casaleggio | il golpe perfetto | come hanno fatto fuori Beppe Grillo

Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi di Maio : dalla Basilicata il Ministro dell'Interno sulle grandi opere : Botta e risposta tra Matteo Salvini e Luigi di Maio, Salvini ha parlato di politica in Basilicata e di migranti Matteo Salvini si è poi incentrato sulla storia politica della Basilicata perché il ...

Chi è Virginia Saba - la nuova fidanzata di Luigi Di Maio : Luigi Di Maio è di nuovo innamorato. La fidanzata del leader del Movimento Cinque Stelle si chiama Virginia Saba. La coppia è stata paparazzata durante una vacanza in Spagna, a Siviglia, e secondo le indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, la relazione sarebbe iniziata da appena due mesi. Bellissima, decisa e innamorata della sua terra, Virginia Saba è riuscita a stregare Di Maio dopo la fine dell’amore con Giovanna Melodia e, prima ...

Maria Teresa Meli asfalta Luigi Di Maio : "Se la canterà come vuole ma la Tav si fa" : "I bandi sono stati fatti, è tutto regolare. La Tav si fa, poi se Luigi Di Maio fa finta che si può non fare sono tutte cavolate. Il M5S se la canterà come vuole, ma si fa". Maria Teresa Meli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, spiega che "il problema è che sulla Tav ha vinto Matteo Salv

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte contro Salvini e Mattarella : la bomba Cina sul governo : Il governo gialloverde ha sempre un buon motivo per esplodere e poche ore dopo la Tav spunta una nuova grana, ancora più grande: la "via della Seta", il memorandum sullo sviluppo infrastrutturale euro-asiatica Belt and road. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono i grandi sostenitori dell'accordo che r

Luigi Di Maio - il retroscena. "Conte mi ha dato la sua parola. Sarà la Lega a far cadere il governo" : Di fronte alle telecamere, Luigi Di Maio può raccontare balle, ma la verità in aula verrà a galla. E così sulla Tav è bastato attendere lunedì per vedere il bluff grillino sul "rinvio" evaporare di fronte all'annuncio, previsto, della Telt sull'avvio dell'iter dei bandi di gara. E mentre gli ultrà a

Luigi Di Maio e Davide Casaleggio - il golpe perfetto. Spulciando i documenti : Grillo fatto fuori dal M5s : Il golpe nel Movimento 5 Stelle ora è ufficiale. Sorpresa: Luigi Di Maio non ne è la vittima, ma l'autore insieme a Davide Casaleggio. Per la prima volta, scrive il Corriere della Sera, il fondatore Beppe Grillo "non compare (o quasi) nelle carte dell'associazione che regola la vita dei 5 Stelle". I

Matteo Salvini - il retroscena : adesso aspetta le urne ma finché Luigi Di Maio resiste si va avanti : 'Ho la testa dura, io non cambio. Il governo va avanti fino alla fine'. Matteo Salvini tira dritto. Senza cedimenti. Certo il Movimento 5 stelle lo irrita spesso come sulla Tav ma il leader della Lega ...

Luigi Di Maio e i falchi : 'Ora voltiamo pagina'. M5s - un altro terremoto : Per Luigi Di Maio e per il Movimento 5 stelle è tempo di ' voltare pagina '. Sia per le elezioni europee sia per aumentare il consenso. Il clima, rivela il Corriere della Sera in un retroscena, all'...