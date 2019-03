La terra non respira | distrutte foreste per 940mila km quadrati

La crescita cinese più lenta non è l'atterraggio duro temuto : Anche se la crescita del PIL ad anno pieno è scesa ai minimi dal 1990, contestualizzando i dati ci sono numerose prove che l'economia della Cina stia meglio di quanto non sembri, a nostro parere , i, ...

L’Europa non ferma i Boeing 737 Max 8 - Etiopia e Cina li bloccano a terra : Stop anche della Cayman Airways. Dubbi sui sensori di velocità e dell’angolo di attacco durante il decollo. Per la compagnia di Seattle la serie Max copre il 64% della produzione dei prossimi 15 anni

Juventus - dall'Inghilterra : 'Guardiola è ambizioso - andrebbe in Italia ma non subito' : Per la Juventus la sfida contro l'Atletico Madrid è davvero dietro l'angolo ma molti media si stanno concentrando soprattutto su quello che potrebbe essere un'eventuale cambio in panchina. I nomi che circolano maggiormente per prendere il posto di Massimiliano Allegri sono quelli di Zinedine Zidane e Pep Guardiola. Il futuro dell'allenatore del Manchester City è oggetto di discussione non solo in Italia, ma anche in Inghilterra. Infatti, si sta ...

Rugby - Sei Nazioni : Italia - non basta la voglia : l'Inghilterra domina 57-14 : INGHILTERRA-Italia 57-14 - Un'altra lezione. La potenza tanto temuta dei trequarti inglesi mette in ginocchio l'Italia, che cade a Twickenham 57-14 nel quarto match del Sei Nazioni. Per gli azzurri è ...

Vaticano. Il Papa : L'ingiustizia che fa piangere terra e poveri non è invincibile : Così "mettendo in discussione tale modello e rivisitando l'economia mondiale, gli interlocutori di un dialogo sullo sviluppo dovrebbero essere in grado di trovare un sistema globale economico e ...

In caduta sulla terra una vecchia sonda sovietica progettata per Venere : non si disintegrerà nell'atmosfera : Sono circa un milione i rottami spaziali che orbitano attorno al nostro Pianeta. Pezzi di vecchie navicelle, sezioni di razzi e persino satelliti, in alcuni casi ancora operativi e in altri non più ...

Soffrirà - muterà - ma la terra non scomparirà. Una mostra a Milano : Per "invertire la marcia" del riscaldamento del pianeta ed evitare che nel futuro cessino le condizioni per la vita umana sulla Terra occorrerà adottare "misure senza precedenti". Lo ha constatato, presentando la mostra "Capire il cambiamento climatico" al Museo di Storia Naturale di Milano, il presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli. "Viviamo in un momento cruciale della storia dell'umanità, l'Antropocene, in ...

La terra non morirà : soffrirà - cambierà ma potrebbero scomparire le condizioni per la vita umana : Presentando la mostra “Capire il cambiamento climatico” al Museo di Storia Naturale di Milano, il presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli coglie l’occasione per sensibilizzare e fare riflettere: “Viviamo in un momento cruciale della storia dell’umanità, l’Antropocene, in cui la presa di coscienza delle popolazioni, la posizione dei governi, la rivoluzione tecnologica delle energie ...

Ops - nel Mediterraneo non ci sono più ong ma i migranti partono ancora : Come da consuetudine il ministro dell’Interno Matteo Salvini non parteciperà a un altro Consiglio Ue tutto dedicato all’immigrazione. Domani mattina a Bruxelles si riuniranno i ministri dei 28 che discuteranno della riforma della Guardia costiera europea e del regolamento sulla politica di asilo. A

Diversi passeggeri di un volo della Virgin Atlantic atterrato a Londra si sono sentiti male e non sono stati fatti sbarcare per più di un’ora : Diversi passeggeri di un volo della compagnia Virgin Atlantic proveniente da Barbados e atterrato all’aeroporto di Gatwick, a Londra, si sono sentiti male durante il viaggio e sono stati fatti rimanere a bordo per più di un’ora dopo l’atterraggio. L’aereo

Inghilterra - non si sente bene e dà la colpa ai troppi caffè : Amanda scopre di avere un cancro : Credeva di non stare bene a causa dei troppi caffè e di essere un po' costipata, ma in realtà aveva un cancro. Amanda Cunnington, 47enne di Bristol, ha creduto che la sua...

MotoGp – Lorenzo non sta più nella pelle - Jorge con i piedi per terra in Qatar : “ancora non sono al top con la moto - ma…” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo alla vigilia del Gp del Qatar: il maiorchino non vede l’ora di scendere in pista per la sua prima gara con la Honda L’attesa sta per terminare: il Mondiale 2019 di motoGp è ormai alle porte. Domenica si disputerà il Gp del Qatar (QUI gli orari e come seguirlo in Tv), primo round della nuova stagione, che regalerà sicuramente tanto spettacolo, tra colpi di scena, sorprese e delusioni. La Honda ...

C’è un altro asteroide diretto verso la terra - ma non c’è alcun allarme della Nasa : (Foto: Hubble/Esa) Dopo esserci liberati delle profezie da fine del mondo firmate prima Maya, poi David Meade e infine Mathieu Jean-Marc Joseph Rodrigue, da qualche giorno si sta diffondendo sul web – e in particolare su Facebook – la storia di una presunta catastrofe imminente annunciata proprio dalla Nasa. Secondo quanto si legge anche su alcuni giornali online, “alcuni esperti della Nasa” avrebbero ...

Daniele Nardi - elicotteri ancora a terra La fidanzata di Ballard : non spero più : Per le tensioni sul Kashmir tra India e Pakistan, che hanno bloccato i cieli su questa montagna tra le più alte del mondo, 8.125 metri,, che il 42enne alpinista di Latina ed il 30enne compagno ...