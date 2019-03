Insulti agli arbitri | l’UEFA apre un’indagine su Neymar

Luke Perry : Jennie Garth replica agli Insulti per il silenzio dopo la morte : All'indomani della scomparsa di Luke Perry, il mitico Dylan della serie tv Beverly Hills 90210, i fan di tutto il mondo lo hanno omaggiato, così come i protagonisti del telefilm, da Shannon Doherty a Jason Priesley.L'unica a essere rimasta in silenzio pare sia stata Jennie Garth, che dopo la morte dell'attore ha pubblicato su Instagram una foto con le tre figlie in occasione della Festa della donna. La Garth per questo è stata bersagliata ...

La Regina cerca un «cacciatore di troll» per difendere Kate e Meghan dagli Insulti social : IroniaNon alimentare le discussioniRegola del 30%Nascondere i commentiBloccare specifiche paroleModerare la discussioneNon saranno grandi amiche, anzi a detta del gossip non si sopportano proprio, ma Meghan Markle e Kate Middleton hanno nemici in comune: gli haters. Le due duchesse infatti sono tra i bersagli preferiti dei «leoni da tastiera» pronti a sparare a zero contro persone comuni, celebrity e teste coronate. Ma la Regina Elisabetta, che ...

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi massacrata di Insulti : "Ma ti hanno licenziata?". Il dettaglio inquietante : "Ma ti hanno licenziata?". Anche Alessia Marcuzzi è stata travolta dalla bomba Corona-Fogli all'Isola dei famosi. Come nota AdnKronos, dallo scorso lunedì la conduttrice ha deciso di non parlare dell'accaduto, né via social né in via ufficiale. Ha optato per il silenzio. Leggi anche: "Tutti sanno".

Marco Travaglio - la valanga di Insulti su Matteo Salvini : 'Subito a cuccia. Sa che se torna con Berlusconi...' : Su una cosa Marco Travaglio ha ragione: 'La partita del Tav non è affatto finita, anzi è appena cominciata'. Per il resto, l'editoriale del direttore sul Fatto quotidiano è una impressionante, ...

Marco Travaglio - la valanga di Insulti su Matteo Salvini : "Subito a cuccia. Sa che se torna con Berlusconi..." : Su una cosa Marco Travaglio ha ragione: "La partita del Tav non è affatto finita, anzi è appena cominciata". Per il resto, l'editoriale del direttore sul Fatto quotidiano è una impressionante, livorosa tirata contro Matteo Salvini. E l'annuncio del premier Giuseppe Conte del rinvio dei bandi di gara

Pietro Tartaglione su IG : 'Ho ricevuto minacce e Insulti dal signor Andrea Damante' : Non accenna a placarsi la polemica che è nata nella giornata di ieri tra Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione; dopo aver battibeccato a distanza tra loro, i due protagonisti del gossip delle ultime ore hanno iniziato a tirare in ballo altre persone in questa storia. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, in particolare, ha pubblicato una Stories su Instagram nella quale sostiene di essere stato minacciato ed insultato da Andrea Damante dopo la ...

Lodo Guenzi : “La protagonista di Niente di speciale è etiope”. Il leader de Lo Stato Sociale travolto dagli Insulti razzisti : “Mi sono ritrovato con della me**a sotto al post” : Un’immagine bianca con impressa sopra la scritta: “Potrà capitarti di bere, ma non annegherai” pubblicata su Instagram. È iniziata così la querelle social che vede protagonista Lodovico “Lodo” Guenzi, il cantante de Lo Stato Sociale dall’anno scorso giudice di X Factor al posto di Asia Argento, travolto dagli insulti razzisti dopo che in questo suo post ha rivelato ai fan che “Niente di speciale“, uno dei ...

Matteo Salvini risponde agli Insulti di Matteo Renzi : "Io come un'anguilla? Bene..." : Ribatte colpo su colpo, Matteo Salvini. Già, perché il leghista è finito nuovamente nel mirino di Matteo Renzi, che dopo il lancio del suo libro sta provando a riaffacciarsi ai piani alti di quella politica che, nei fatti, lo ha già espulso. E il senatore Pd cannoneggia contro Salvini, leader accred

Emma Marrone - Salvini prova a chiudere la polemica a 36 ore dagli Insulti sessisti del consigliere leghista. Ecco cosa ha detto : Dopo 36 ore dalla frase sessista del consigliere leghista di Amelia (Terni), Massimiliano Galli, che aveva scritto a Emma Marrone di “aprire le gambe”, Matteo Salvini ha provato a chiudere la polemica su domanda esplicita dei giornalisti. Da Piacenza, dove ha incontrato l’imprenditore Angelo Peveri, in carcere per tentato omicidio ai danni di un ladro, il leader della Lega ha gettato acqua sul fuoco. L'articolo Emma Marrone, ...

Emma Marrone - la risposta di Matteo Salvini agli Insulti contro la cantante : "Andrò ai suoi concerti" : Matteo Salvini prova a spegnere le polemiche contro il consigliere comunale leghista di Amelia, in Umbria, Massimiliano Galli, che aveva insultato Emma Marrone per il suo invito ad "aprire i porti". Dopo che Galli è stato immediatamente espulso dalla Lega, Salvini ha tagliato corto: "Ha detto un'idi

Emma Marrone - la risposta di Matteo Salvini agli Insulti contro la cantante : 'Andrò ai suoi concerti' : Matteo Salvini prova a spegnere le polemiche contro il consigliere comunale leghista di Amelia, in Umbria, Massimiliano Galli, che aveva insultato Emma Marrone per il suo invito ad 'aprire i porti'. ...

Emma Marrone risponde dal palco agli Insulti : “Non sarò mai come voi”. Poi si commuove : “I miei genitori li hanno letti…” : “In questo momento storico stiamo annegando nell’odio. Ma a chi mi ha insultata dico: non sarò mai come voi. Questa serata, così difficile, si sta trasformando nel concerto più memorabile e bello della mia vita”. Emma Marrone, che si esibita ieri sera ad Ancona, ha risposto a chi, nei giorni scorsi, l’ha ricoperta di insulti (soprattutto sessisti) dopo le sue parole di accoglienza sull’apertura dei porti durante il ...

News Isola dei Famosi - Soleil fuori controllo : Insulti pesantissimi agli altri naufraghi : Isola dei Famosi News, un day time di fuoco per Soleil Sorgè Se Soleil Sorgè non esistesse bisognerebbe inventarla. O forse no, visto che all’Isola dei Famosi ha superato davvero ogni limite avendo parlato malissimo dei naufraghi e usato parole inutilmente cattive nei loro confronti. Da giorni la Sorgè continua a farsi notare per il […] L'articolo News Isola dei Famosi, Soleil fuori controllo: insulti pesantissimi agli altri ...

Atletico Madrid-Juventus - coda al veleno : Insulti pesantissimi a Simeone sui social - ma la Spagna si scaglia contro Cristiano Ronaldo : Piu’ che il -11% in Borsa, l’immagine della Juventus sconfitta dall’Atletico Madrid e’ quella di Cristiano Ronaldo. Il campione acquistato a colpi di milioni di euro per vincere la Champions, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real – esce a mani vuote dal Wanda Metropolitano. “E’ stata una serata difficile”, ammette il portoghese, fischiatissimo dai tifosi avversari, e con una serie di ...