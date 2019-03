Da +Europa a Leu | ecco i partiti che rischiano di non entrare a Strasburgo

Al via l'operazione Calenda ma sorgono già i primi ostacoli : fuori dal progetto LeU e +Europa. E Il Pd resta in attesa del nuovo segretario : Partita con il vento in poppa dell'entusiasmo, l'iniziativa di Carlo Calenda – finalizzata a promuovere una lista unitaria europeista alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Ue – con il passare dei giorni vedere cresce le sottoscrizioni, ma anche i dubbi."Siamo arrivati a 75mila adesioni", fa sapere l'ex ministro. Ma un conto è firmare un appello, un altro organizzare un contenitore politico che rimetta in ...