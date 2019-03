Da Ercolano a Reggio per uccidere la moglie davanti scuola dei figli

leggo

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Una missione di morte: daCalabria. Ciro Russo, 42 anni, ha tentato dil'ex, 41 anni, dando fuoco all'auto con lei dentro,a unaCalabria. È ...

Ghera967 : RT @l_patrizia: Il Ministro dell'Interno ci dica piuttosto come sia potuto accadere che un uomo sottoposto agli arresti domiciliari sia par… - filotesa : RT @l_patrizia: Il Ministro dell'Interno ci dica piuttosto come sia potuto accadere che un uomo sottoposto agli arresti domiciliari sia par… - cosimo_bufi : RT @l_patrizia: Il Ministro dell'Interno ci dica piuttosto come sia potuto accadere che un uomo sottoposto agli arresti domiciliari sia par… -