BOOM! Marco Liorni verso Reazione a Catena

(Di mercoledì 13 marzo 2019)Si preannunciano scossoni nel preserale di Rai 1, baluardo in termini di ascolti per la rete diretta da Teresa De Santis. Anche quest’anno, al termine della stagione televisiva, saràa prendere il testimone de L’Eredità e lo farà con un nuovo conduttore. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che il prescelto sarebbeDopo l’uscita da La Vita in Diretta e il contentino di Italia Sì, i nuovi vertici dell’azienda sembrano intenzionati a riportare ‘in alto’ il conduttore romano, affidandogli proprio il quiz estivo. Diventerebbe, così, il quinto conduttore didopo Pupo, Pino Insegno, Amadeus e Gabriele Corsi.Se è vero che lo scorso anno destò una certa sorpresa il ridimensionamento di, relegato al sabato pomeriggio, oggi risulta altrettanto ‘anomala’ ...

