Asp Reggio Calabria sciolta per ' ndrangheta CdM nomina Commissione azienda sanitaria

'Ndrangheta : sciolta Asp Reggio Calabria : Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha disposto la sospensione della direzione dell'Asp di Reggio Calabria per infiltrazioni mafiose

Volo speciale dell’Aeronautica Militare per trAsportare al Policlinico di Bari la donna bruciata viva dall’ex marito a Reggio Calabria : Un veliVolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato da pochi minuti dall’aeroporto di Lamezia Terme (CZ) per trasportare d’urgenza presso l’aeroporto di Bari una donna con gravi ustioni su tutto il corpo. La donna è stata bruciata stamattina a Reggio Calabria dall’ex marito, un 42enne napoletano. Il veliVolo, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo ed operante sul territorio nazionale anche per ...

Reggio Calabria : a Cittanova la fiera del 'turismo scolastico in Aspromonte' : ... SBI, , dell'Organizzazione per lo studio della flora del Mediterraneo , OPTIMA, e della Società Italiana di Scienza della Vegetazione , SISV, . È stato coordinatore del "Gruppo di studio per la ...

Reggio Calabria - due donne disperse sulla neve in Aspromonte : soccorritori mobilitati nella notte per le ricerche : Due donne, madre e figlia di 46 e 14 anni, risultano disperse dalle prime ore di oggi pomeriggio nel territorio di Santo Stefano d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Dopo l’allarme lanciato dal marito sono partite subito le ricerche che vedono impegnati più di 50 unità tra forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino ed altre associazioni di volontariato di protezione civile. Le ricerche sono difficili per il ...

Reggio Calabria - l'opposizione si scaglia contro Falcomatà : 'amministrazione trAsparente come il carbone. Serve ispezione ministeriale a ... : ... perché dei fondi Pac abbiano beneficiato alcuni istituti per l'infanzia puittosto che altri- Imbalzano non esclude- "possa avere risvolti sulla cronaca giudiziaria". Tutti dubbi e quesiti ...

Reggio Calabria : Santo Stefano in Aspromonte - la festa della neve continua : Dopo la giornata inaugurale del 16 gennaio e le numerosissime presenze di domenica 20 gennaio (circa 15.000), nel confermare per tutte le prossime giornate festive i servizi ormai consolidati ed apprezzatissimi dal pubblico – il funzionamento del parcheggio al centro di Gambarie, il servizio bus navetta da Cucullaro, il Bus della neve da Reggio centro a cura dell’ATAM di Reggio Calabria -l’Amministrazione Comunale di Santo ...

TrAsporto integrato - il Bacino dello Stretto Reggio-Messina si farà : Teleborsa, - Via libera alla istituzione del Bacino ottimale interregionale per la programmazione e la gestione dei servizi di Trasporto pubblico nell'Area integrata dello Stretto. La conferma della ...

