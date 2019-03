cataniaoggi

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Interpellato ieri a Bruxelles su questa ipotesi, il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha risposta ma si è limitato, hanno riferito i cronisti presenti, a un'espressione di diniego. I ...

TV7Benevento : Alitalia: Battisti vola in Usa, punta a stretta con Delta/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Alitalia: Battisti vola in Usa, punta a stretta con Delta/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Alitalia: Battisti vola in Usa, punta a stretta con Delta/Adnkronos... -