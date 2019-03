Serie A | spettatori record | media di 24 775 tifosi a gara

Serie A - cresce la media spettatori allo stadio : I tifosi italiani stanno tornando a riempire gli stadi sempre di più. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Lega Serie A , che ha evidenziato ancora una volta la crescita della media degli ...

Serie A - gli stadi tornano a riempirsi in Italia : la media spettatori continua a crescere : La settima giornata di ritorno del campionato di Serie A è stata seguita sugli spalti da oltre 270mila appassionati continua a crescere la media spettatori allo stadio in Serie A. Dopo i numeri da record della scorsa stagione (miglior risultato degli ultimi otto anni) prosegue quindi il trend positivo delle presenze negli stadi del massimo campionato Italiano. La settima giornata di ritorno è stata seguita sugli spalti da oltre 270mila ...

Serie A - aumentano gli spettatori allo stadio : Continua a crescere la media spettatori allo stadio in Serie A TIM. Dopo i numeri da record della scorsa stagione (miglior risultato degli ultimi otto anni) prosegue quindi il trend positivo delle presenze negli stadi del massimo campionato italiano. La 7ª giornata di ritorno è stata seguita sugli spalti da oltre 270mila appassionati (in media 27.400 a incontro), con Milan-Sassuolo a farla da padrone (61.642 presenti a San Siro sabato ...

Serie C - classifiche spettatori : battono forte i cuori di Catania - Pisa e Vicenza : In Serie C, alla vigilia della 29a giornata di campionato, nella classifica spettatori dei tre gironi si conferma regina assoluta il Catania, club del girone C, che può vantare una media di 9.677 presenze a gara, dato di gran lunga superiore alle altre squadre che disputano lo stesso girone. Catania, regina assoluta delle presenze spettatori Infatti, nel girone meridionale, per le prime sette posizioni, al secondo posto troviamo il Catanzaro che ...

Serie B - classifica spettatori in casa : dominano le squadre del sud - il Brescia solo 11° : In Serie B, quando mancano quattordici gare alla fine della regular season, la classifica degli spettatori nelle partite casalinghe, per la stagione 2018/19, evidenzia tante conferme e qualche sorpresa, sia nelle posizioni di testa che in quelle di coda. A farla da padrone sono le squadre del sud che occupano le prime tre posizioni nella classifica generale, a dimostrazione di una maggiore partecipazione dei tifosi meridionali che, notoriamente, ...

Serie A - il bilancio del girone d’andata : meno violenze e più spettatori : Nelle ultime settimane il calcio italiano ha dovuto fare i conti con spiacevoli episodi ma adesso è emerso un dato interessante riguardante le partite. meno incidenti, meno forze dell’ordine impiegate e più spettatori in Serie A: è questo il bilancio tracciato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) dopo il girone di andata dei campionati di Calcio professionistici 2018/2019. ...

Meno incidenti - meno Forze dell’Ordine impiegate e più spettatori in Serie A : il bilancio dell’Osservatorio Nazionale : L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha diffuso il bilancio in merito agli ultimi mesi, sembrano emergere dati positivi meno incidenti, meno Forze dell’Ordine impiegate e più spettatori in Serie A. E’ il bilancio tracciato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) dopo il girone di andata dei campionati di calcio professionistici 2018/2019. In ...

Basket - crescono gli spettatori in Serie A : +6% nel girone d’andata : crescono gli spettatori per la Serie A di Basket: nel girone d'andata +6% rispetto al 2017/18 e oltre 6 milioni di incassi. L'articolo Basket, crescono gli spettatori in Serie A: +6% nel girone d’andata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.