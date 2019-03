Opel Insignia - I prototipi di berlina e station in Nord Europa

quattroruote

(Di martedì 12 marzo 2019) Laprosegue i test della versione restyling della. Oggi siamo in grado di proporvi le immagini deidellae dellawagon impegnate in, che potrebbero essere introdotte sul mercato nel corso del 2020.Pronta per un cambio d'immagine. Laè un'eredità della gestione GM, ma il Gruppo PSA ha deciso di tenere in vita il modello per portarne avanti il naturale ciclo commerciale. Un restyling è d'obbligo dopo quasi quattro anni di carriera e potrebbe essere l'occasione per allineare l'ammiraglia con la nuova corrente stilistica che il marchio si appresta a lanciare. Le immagini mettono soprattutto in risalto la completa mascheratura del frontale, indice di modifiche importanti a mascherina, paraurti e gruppi ottici. Fiancata e zona posteriore sono invece per ora identici alla vettura attuale, inclusi i fari che sono ...

