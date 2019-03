Il segreto | DONNA FRANCISCA “in aspettativa” | ecco perché

Il segreto - spoiler di oggi : Fulgencio e Fernando dietro la scomparsa di donna Francisca : Una nuova puntata della soap Il Segreto ci attende questo pomeriggio a partire dalle 16:30 su Canale 5: oggi scopriremo dove si trova donna Francisca. Da diverse settimane non si sa più nulla della 'matrona', con Raimundo che non si è dato per vinto e ha provato a fare di tutto per rintracciare la moglie dopo aver decifrato il messaggio di aiuto contenuto nella lettera di Francisca. Seguendo Fernando, Raimundo è arrivato a scoprire finalmente ...

Una Vita - spoiler : Elvira bacia Victor - Arturo svela il segreto di donna Susana : Nuove avvincenti puntate di Una Vita attendono i telespettatori anche nella settimana che va da domenica 24 febbraio a venerdì 1 marzo 2019 ed in cui vedremo che Elvira si avvicinerà sempre più a Victor sino ad arrivare a baciarlo. Il colonnello Valverde nel frattempo, ha studiato un piano per vendicarsi di Simon e svelerà il segreto del maggiordomo e di donna Susana a tutto il quartiere mentre Antonito, in carcere accusato di truffa, verrà ...

Il segreto - spoiler prossimasettimana : il ritorno di Saul - Raimundo trova Donna Francisca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende degli abitanti di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni dal 17 al 22 febbraio, svelano che Julieta sarà sorpresa di rivedere Saul vivo e vegeto nel bosco, mentre Raimundo ritroverà finalmente la moglie dopo tanti mesi di latitanza da Puente Viejo. Il Segreto: Saul sorprende Julieta nel bosco Dagli spoiler de Il Segreto si evince ...

Il segreto - trame spagnole : Fernando e Donna Francisca cadono nella trappola di Roberto : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni spagnole in onda a febbraio in Spagna svelano che Raimundo aiuterà Fè a fuggire da Puente Viejo, mentre Donna Francisca e Fernando rimarranno vittime del loro stesso piano per colpa di Roberto. Il Segreto, puntate spagnole: Elsa e Alvaro si baciano Il vecchio locandiere scoprirà che il medico Alvaro ...

Spoiler Il segreto : Maria rivela che Gonzalo l'aveva lasciata per un'altra misteriosa donna : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Maria rivelerà a Fernando che Gonzalo aveva lasciato il tetto coniugale per un'altra donna. Il Segreto: Maria schiaffeggia Gonzalo Maria Castaneda tornerà a far parlare di sé durante le prossime puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5. Tutto avrà inizio quando ...

Una Vita spoiler : Arturo svela il segreto di donna Susana e Simon - scandalo ad Acacias : Le anticipazioni sui prossimi episodi della soap iberica Una Vita ci svelano che un nuovo scandalo sta per investire gli abitanti di Acacias 38 e che riguarderà donna Susana e Simon Gayarre. Il colonnello Valverde, infatti, con uno stratagemma svelerà a tutti che in realtà Simon è il figlio segreto della sarta, che come vedremo sarà costretta a rifugiarsi in sartoria per sfuggire ai pettegolezzi dei vicini. Ricordiamo, inoltre, che ...

Trame iberiche Il segreto : Fernando e Maria complici - Donna Francisca contraria : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la telenovella più longeva della storia della tv spagnola. Le Trame spagnole dal 21 al 25 gennaio svelano che Elsa aiuterà il dottor Alvaro a rimettersi in sesto dopo essere stato aggredito. Donna Francisca, intanto, sarà contraria ad un possibile ritorno di fiamma tra Maria e Fernando. Il Segreto, anticipazioni: Elsa aiuta il dottor Alvaro Gli spoiler iberici de Il Segreto svelano che il dottor Alvaro ...

Trame Il segreto : Donna Francisca è viva - Raimundo e il nipote suoi complici : Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda a marzo, i telespettatori assisteranno al ritorno di Gonzalo Castro. Proprio quest'ultimo tornerà da Cuba per vendicarsi di Donna Francisca. Il ragazzo, infatti, sparerà due colpi di pistola alla matrona, che cadrà a terrà priva di sensi. Raimundo, a questo punto, organizzerà una veglia funebre, dove non mancherà un grosso colpo di scena. Il Segreto: Raimundo sconvolto dalla 'morte' di Francisca Le ...

Spoiler Il segreto : Gonzalo torna da Cuba per uccidere Donna Francisca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che intrattiene da diversi anni i telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a marzo si soffermano su Donna Francisca, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. La Donna, infatti, verrà raggiunta da alcuni proiettili sparati da Gonzalo, tornano a Puente Viejo per vendicarsi della matrona. Il Segreto: Donna Francisca e Raimundo ...