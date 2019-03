calcioefinanza

(Di martedì 12 marzo 2019) Manchester– Il Manchesterha istituito un fondo del valore di milioni di sterline, che sarà utilizzato per risarcire lediverificatisi tempo fa all’interno del club. La società – scrive il “Telegraph” – si sta dunque preparando a risarcire gli ex calciatori delle giovanili del, che sono …L'articolo Ilexdi

FinancialSs : Il City risarcirà degli ex giocatori vittime di abusi sessuali - EIntangibile : RT @CalcioFinanza: Il #ManchesterCity risarcirà degli ex giocatori, vittime di abusi sessuali da parte di un allenatore - CalcioFinanza : Il #ManchesterCity risarcirà degli ex giocatori, vittime di abusi sessuali da parte di un allenatore… -