Clima | alla sinistra dico | cambiare il sistema non è più un vezzo da radical chic

(Di martedì 12 marzo 2019) Domenica, ad Amsterdam, 40mila persone sono scese in piazza contro l’immobilismo della politica sulte change. E in Italia? Nulla, anzi il nulla. Come se il cambiamentotico e le conseguenze che sta portando fossero problemi di altri. Come se non fosse la più grande partita politica globale che si sta giocando oggi (ovviamente non in Italia).Scrivevo qualche giorno fa: i temi ci sono, la leader pure (Elly Schlein, eurodeputata di Possibile) e la triste parabola discendente del partitone unico – un “semaforo, sempre fermo”, ricordate il Romano Prodi di Corrado Guzzanti? -, che colleziona più segretari che risultati, mostra una prateria per la riscossa della, di una nuovaverde-rossa (possibilmente non una riproposizione delle vecchie formule arcobaleno). Il “verde socialista” negli Usa e nel Nord Europa è lontano dall’ecologia salottiera o senza ...

