Chiuse indagini su Astori - indagati due medici : Secondo l'accusa, i due medici avrebbero violato i "protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico" . In particolare, a Stagno viene contestato di aver rilasciato ad Astori ...

