optimaitalia

(Di martedì 12 marzo 2019)CBS ha reso nota ladeldi The Bige delletv in onda sul canale. Manca veramente poco alla conclusione della longeva comedy, e i fan dovranno prepararsi a salutare Leonard, Sheldon, Penny e tutti gli altri. Fortunatamente, il lungo addio si snoderà in un doppio episodio che verrà trasmesso in un'unica serata.Nel particolare, ladeldi The Bigè fissata per il 16 maggio. Durante l'ultima stagione, la comedy di Chuck Lorre ha affrontato diverse tematiche e chiuso il sipario su alcune storyline aperte nel corse degli anni. L'ultimo episodio andato in onda negli Stati Uniti ha affrontato i legami familiari e ha messo Amy e Sheldon per la prima volta di fronte alla domanda: sono pronti ad avere dei figli? La risposta è stata in realtàta nello spinoff di The Big, Young Sheldon, quando la voce narrante del ...

_diana87 : CBS svela la data del finale di The Big Bang Theory e altre serie tv: un’ora per dire addio alla comedy nerd - OptiMagazine : CBS svela la data del finale di #TheBigBangTheory e altre serie tv: un'ora per dire addio alla comedy nerd… -