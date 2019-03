Brasile Guarda un po' come è andata a finire

globalproject.info

(Di martedì 12 marzo 2019) Quando a metà del 2018 un movimento orizzontale di camionisti ha fermato l'economia delcon blocchi autostradali da nord a sud, gli interessi e l'organizzazione dei lavoratori sono apparsi ...

global_project : #Brasile Jair #Bolsonaro è un nome impreciso, ma potente, perché è stato in grado di combinare l’escalation repres… - catmorbiato : RT @APerezGallo: Jair #Bolsonaro è un nome impreciso, ma potente, perché è stato in grado di combinare l’escalation repressiva con la ribel… - MatsurikoSM : @VoceIddio @LeonardoCaciopp @domelagardelle Questa cosa dell'integrazione non ha mai funzionato e mai funzionerà. G… -