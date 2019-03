A gennaio 2019 | infortuni in aumento e malattie professionali in calo nella regione Marche

Morbillo : 163 casi da gennaio 2019 : Morbillo in Italia: da gennaio 2019 secondo l'ultimo bollettino nazionale sono stati registrati 163 casi di Morbillo. Ecco in quale Regione italiana

Fatturato pubblicità online a gennaio 2019 : la classifica dei dispositivi più remunerati : Fatturato pubblicità online a gennaio 2019: la classifica dei dispositivi più remunerati Uscito il report gennaio 2019 dell’Osservatorio FCP – Assointernet (FCP-Federazione Concessionarie pubblicità) con i dati relativi al Fatturato pubblicitario online. Raffrontando le cifre con quelle di gennaio 2018, si evidenzia un incremento totale del 4%, passando da 26 milioni e 161 mila euro a 27 milioni e 206 mila di ...

Istat - disoccupazione ferma a gennaio 2019 - ma quella giovanile sale al 33% - Sky TG24 - : Rispetto a dicembre 56mila dipendenti permanenti in più, diminuiscono i lavoratori a termine e gli autonomi. La crescita coinvolge esclusivamente gli uomini, +27mila,, in lieve calo le donne, -6mila,.

Tasso disoccupazione Italia al 10 - 5% a gennaio 2019 : in Germania è al 5%! : In Germania la situazione del mondo del lavoro è completamente diversa. I dati tedeschi sull'occupazione che sono stati diffusi oggi riguardano il mese di febbraio 2019 e consentono di farsi comunque ...

Brasile : creati 34.313 nuovi posti di lavoro regolari a gennaio 2019 : Brasilia, 28 feb 22:16 -, Agenzia Nova, - L'economia brasiliana ha generato 34.313 posti di lavoro regolari a gennaio del 2019. Lo riferisce il ministero dell'Economia diffondendo..., Brb,

Evasione Bollo auto con targa estera - i divieti da gennaio 2019 : Evasione Bollo auto con targa estera, i divieti da gennaio 2019 Bollo auto gennaio 2019, cambiano le sanzioni per l’Evasione L’Evasione del pagamento del Bollo auto non sarà più possibile per i veicoli che circolano con targa estera, o quasi. Il Decreto Sicurezza ha infatti istituito un regime sanzionatorio piuttosto pesante per gli automobilisti che si ostinano a guidare i propri veicoli targati all’estero nel Paese, con multe ...

Brasile : debito pubblico in calo dell'1 - 77 per cento a gennaio 2019 : Lo riferisce il dipartimento del tesoro del ministero dell'Economia in una nota. Il debito è diminuito da 3.877 miliardi di real , 1.034 miliardi di dollari, a 3.808 miliardi di real , 3.015 miliardi ...

Energia elettrica : a gennaio 2019 la domanda in Italia è stata di 28 - 4 miliardi di kWh : Nel mese di gennaio 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 28,4 miliardi di kWh, in aumento del 4,3% rispetto allo stesso mese del 2018. L’andamento della domanda ha risentito principalmente dell’effetto temperatura: quest’anno, infatti, a parità di giorni lavorativi (22) gennaio ha fatto registrare una temperatura media mensile inferiore di 3°C ...

Influenza gennaio 2019 : sintomi - picco e previsioni. Quanto dura : Influenza gennaio 2019: sintomi, picco e previsioni. Quanto dura sintomi Influenza gennaio 2019, quali sono Arriva il 2019 e per molti arriva anche l’Influenza; tuttavia, non c’è motivo di farsi prendere dal panico. Infatti, nonostante sia una patologia da non sottovalutare, spesso basta un po’ di riposo e la giusta dose di medicinali per superare il malessere senza difficoltà. Influenza gennaio 2019: un male conosciuto Non ci si attende ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

