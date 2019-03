Trieste | zoppo a vita perché operato da un chirurgo con il Parkinson

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Aveva un problema all'alluce del piede sinistro, risolvibile con un'operazione chirurgica considerata semplice e di 'routine'. Ma l'intervento è andato malea farlo è stato unaffetto da morbo di: l'inverosimile storia è realmente accaduta ae la conseguenza è che il paziente convive da sei anni con un'invalidità permanente. La storia di Roberto, da allora rimasto, è stata raccontata a Le Iene nella puntata andata in onda la scorsa domenica.dalcon il: 'Atutti lo sanno' L'episodio che ha cambiato per sempre ladi Roberto facendolo diventare invalido a, risale a sei anni fa. Prima di allora, non aveva alcun problema di deambulazione, poteva camminare e correre. Tutto inizia con un fastidio all'alluce sinistro del piede: dalla visita, emerge che ha un piccolo 'speroncino' di osso, una sporgenza da ...

