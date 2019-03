Silvio Berlusconi capolista alle europee : "Salvini cambi strada o presenteranno il conto alla Lega" : "Mi auguro davvero che Matteo Salvini cambi strada al più presto". Silvio Berlusconi lo ripete ancora, in un'intervista al direttore di Radionorba Notizie Maurizio Angelillo, convinto "che prima o poi gli elettori di centro destra chiederanno conto anche alla Lega degli errori e dei fallimenti di qu

Salvini : no alla colonizzazione dell'Italia da parte della Cina : Milano, 11 mar., askanews, - No ad accordi con la Cina che possono "creare interferenze con il consolidato posizionamento internazionale dell'Italia" e configurare una "colonizzazione", e tutela dell'...

La giusta battaglia sulla Tav di Salvini non toglie nulla alla pericolosità del Truce : Ok, però lui è diverso. La surreale e irresponsabile battaglia interna al governo sul tema dell'alta velocità ha rimesso al centro della scena un tema che da mesi riaffiora periodicamente nel ...

Luigi Bisignani e l''effetto palla di neve'. Crisi di governo - perché adesso Matteo Salvini rischia davvero : Rubando peraltro la scena 'a due ministri tanto balbettanti quanto formalmente carichi di responsabilità, come Enzo Moavero Milanesi agli Esteri e Giovanni Tria all'Economia'. Mai successo prima. '...

Luigi Bisignani e l'"effetto palla di neve". Crisi di governo - perché adesso Matteo Salvini rischia davvero : Crisi sventata? All'opposto: ora il governo rischia davvero. Luigi Bisignani, nella sua tradizionale lettera-editoriale della domenica sul Tempo, parla di "effetto palla di neve" dopo la pagliacciata di Giuseppe Conte sulla Tav. Un premier "in agonia", che già vede immobilizzati tutti i suoi ministr

Matteo Salvini - il retroscena : "I grillini? Meglio se sto zitto perché...". Tav - altro che tregua : Conte balla : "Meglio se sto zitto". Matteo Salvini era già scuro in volto all'ora di pranzo, quando davanti alle telecamere di Sky Tg24 ha commentato funereo il "compromesso" del premier Giuseppe Conte sulla Tav con un laconico "farò di tutto per realizzare l'alta velocità". L'umore del leader della Lega non è m

Crozza-Salvini esulta per il diritto alla legittima difesa : 'Legge voluta da un pistola italiano' : Un entusiasta Crozza-Salvini esulta per il diritto alla legittima difesa sancito dalla Camera dal palco di Fratelli di Crozza sul Nove: 'Una legge italiana, scritta da pistoleri italiani, voluta da un ...

Tav - Salvini : 'Ok alla revisione - ma l'opera va fatta'. Di Maio : 'Non decide da solo' : Scintille tra i due vicepremier sulla Tav. "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all'Europa e alla Francia. ...

Tav - Salvini è pronto alla crisi di Governo : <br> "Non cambio idea" : Forse siamo arrivati alla resa dei conti. Sulla Tav si gioca il futuro politico del Governo e del Movimento 5 Stelle. Ieri sera il leader della lega ha sganciato la prima bomba sul Governo, minacciando la crisi: "Se qualcuno mi dice che non servono i treni, anch'io vado fino in fondo, se devo andare fino in fondo, vado fino in fondo. Siamo in due a dire di 'no', vediamo chi ha la testa più dura. Sono abituato ad andare fino in fondo. Voglio ...

Tav - scontro totale Di Maio-Salvini"Governo a un passo dalla crisi" : scontro Lega-M5s sulla Tav. Salvini: "Se vanno fino in fondo ci vado anche io". Di Maio: "Irresponsabile". Si rischia la crisi di governo Segui su affaritaliani.it

DALLA CINA/ Lao Xi : l'unica chance di Zingaretti per non soccombere a Salvini : Zingaretti, nuovo segretario del Pd, ha due fronti aperti: quello interno al partito, fatto di potentati, e quello esterno, che richiede strategie

'Salvini ascolta la mia musica? Non mi rende felice. Sono favorevole alla Tav' : Ad Un Giorno da Pecora, il cantautore ha parlato di musica e politica. Dopo aver confermato di aver votato Zingaretti alle primarie del Pd, Guccini ha espresso la sua opinione sulla Tav: 'Onestamente ...

Matteo Salvini - la tenaglia leghista sulla Regione Piemonte : disastro Forza Italia - a un passo dalla fine : Gli accordi all'interno del centrodestra per i candidati a governatore per le prossime elezioni regionali rischiano di cambiare all'ultimo momento, soprattutto dopo la rinuncia della leghista Lucia Borgonzoni, indicata come candidato alla presidenza dell'Emilia-Romagna. Le carte sul tavolo si rimesc

Salvini chiede un decreto alla Grillo : "Chi non è vaccinato resti in classe" : A Reggio Calabria il ministro per la Salute risponde al collega leghista: "L'intento comune - dice - è di superare in Parlamento il decreto Lorenzin sui vaccini obbligatori, una legge che noi riteniamo abbia alcune importanti lacune".