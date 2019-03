Rete4 | un uomo interrompe la Messa | ‘Sono Dio sceso sulla terra’ Video

tvzap.kataweb

(Di lunedì 11 marzo 2019) Nemmeno in Chiesa si può più star tranquilli. Lo sanno bene i fedeli della Basilica di Sant’Andrea delle Fratte, a Roma, e i telespettatori che hanno seguito la Santain onda la mattina di domenica 10 marzo su. Subito dopo l’omelia, infatti, unha improvvisamente interrotto la celebrazione guadagnando l’altare e chiedendo più volte la parola mentre il sacerdote svolgeva la funzione.interrotta da unche urla sull’altare Come riporta il sito Davidemaggio.it l’alzando la mano e con voce decisa ha esclamato: “Scusate, scusi! Padre! Mi presento”, ma in quel momento la regia ha staccato l’inquadratura tenendola fissa sui fedeli attoniti e ha tolto l’audio non permettendo quindi di ascoltare le parole dell’che però avrebbe affermato di essere “Dioterra“. Diversi ...

